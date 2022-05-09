تقرير: جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق أكبر تدريب في تاريخه

كشف تقرير إخباري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق أكبر تدريب في تاريخه أمس الأحد ومن المتوقع أن يستمر طوال الشهر الجاري، وسط توترات في الضفة الغربية وهجمات مميتة تشهدها إسرائيل.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في تقريرها اليوم الإثنين، أن عدة آلاف من الجنود النظاميين والإحتياط سوف يشاركون في التدريب الذي يطلق عليه "شاريوتس أوف فاير" مع كل قيادات الجيش، بما في ذلك سلاحا الجو والبحرية.

وهدف التدريب هو تحسين استعداد الجيش بأكمله واختبار قدرة القوات على تنفيذ حملة قوية وطويلة الأجل.

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الله اللبناني لديه ما يقدر بما بين 130 ألفا إلى 150 ألف صاروخ، الغالبية العظمى منها مصوبة إلى الجبهة الدخلية للاحتلال، على حد زعمها.