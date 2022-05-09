واردات الصين من روسيا تسجل رقما قياسيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

قفزت واردات الصين من روسيا إلى مستوى قياسي خلال شهر أبريل الماضي، حيث يأتي ذلك مدفوعا على الأرجح بارتفاع أسعار الطاقة عالميا، بينما تراجعت الصادرات إلى أدنى مستوى لها منذ الأشهر الأولى لتفشي جائحة كورونا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين، بأن الشركات الصينية اشترت خلال شهر أبريل بضائع من روسيا بقيمة 8.9 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها حوالي 57% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وجاء الارتفاع على الرغم من أن إجمالي الواردات من العالم كله لم يتغير ويؤكد على أن العلاقات وثيقة بين البلدين.

جدير بالذكر أن الصين امتنعت عن فرض عقوبات على روسيا، حتى بينما تتطلع مجموعة السبع والدول الأوروبية إلى وقف جميع مشتريات النفط من روسيا.