وكيل تعليم المنيا يتفقد امتحانات مدرسة النور لذوي الإعاقة البصرية

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تابع المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، يرافقه الدكتور علي عبد السلام، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدرسة النور لذوي الإعاقة البصرية، والتربية الفكرية، وتفقد أماكن الإعاشة والإقامة.

واطمئن الرشيدي، على سير العملية الامتحانية، وكذلك الاطمئنان على الخدمات المقدمة للطلاب داخل مدرسة النور لذوي الإعاقة البصرية بمراحلها المختلفة "ابتدائي- إعدادي - ثانوي".

وبدأ الرشيدي، جولته بتفقد أعمال الامتحانات، وتفقد المطعم الداخلي بالمدرسة وتابع خطوات تجهيز الطعام واطمئن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المطعم ومراعاة جودة الطعام المقدم للطلاب.

كما تابع استخدام الطلاب لماكينات برايل للكتابة، واستمع إلى عدد من التلاميذ ومدى استيعابهم لما يتم تدريسه والكتابة على الماكينات الخاصة بتعلم الطلاب المكفوفين المعروفة باسم طريقة برايل.

وطالب وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالنظافة المستمرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حفاظاً على صحة الطلاب والعاملين.

ونبه الرشيدي، برصد أي سلبيات داخل المدرسة وكتابة تقرير بها، وبحث أوجه القصور لإيجاد الحلول العاجلة لها، وتقديم كافة أوجه الدعم لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب بالمدرسة.

وتفقد وكيل الوزارة، مدرسة التربية الفكرية، لذوي الإعاقة "فكريا"، وأماكن الإعاشة والإقامة والمطعم الخاص بهم، وشدد على تقديم خدمات جيدة لهم.