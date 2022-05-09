أدان السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، تصريحات رئيس حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) نفتالي بينيت التي قال فيها إن جميع القرارات المتعلقة بالحرم الشريف والقدس تتخذ من قبل حكومة إسرائيل، في محاولة مدانة لفرض "واقع وهمي" يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد رئيس البرلمان العربي - في بيان اليوم الاثنين - أن مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ستظل العاصمة الأبدية لدولة فلسطين صاحبة السيادة حسب قرارات الشرعية الدولية، وآخرها القرار رقم (2334) الذي أكد السيادة الفلسطينية على القدس باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد رئيس البرلمان العربي، على أن أي مخططات للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) وقادتها لن تُغير الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس، محذرًا من خطورة المساس بوضع المسجد الأقصى المبارك ليس فقط لدى الفلسطينيين بل لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ينذر بحالة من الاحتقان والعنف الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقال العسومي إن البرلمان العربي سيظل داعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني الأبي، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، والانصياع لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.