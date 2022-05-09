باكستان تفرض حظرا كاملا على تصدير السكر 

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الاثنين، أنه أمر بفرض "حظر كامل" على

وكتب شريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نظرًا إلى الطلب المحلي، فقد أمرت بفرض حظر كامل على تصدير السكر، سيكون هناك إجراء صارم ضد التهريب والاكتناز، ولن نتساهل مطلقًا مع من يتبين إهمالهم في واجباتهم"، بحسب ما نقلته صحيفة "دون" الباكستانية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن حظر تصدير السكر يهدف إلى تحقيق استقرار سعر هذه السلعة في البلاد.

ويشتكي المستهلكون من نقص السكر والدقيق في المتاجر العامة منذ الشهر الماضي عندما اتخذت الحكومة مبادرة لخفض أسعار المواد الغذائية المختلفة في محاولة للتخفيف عن المواطنين خلال شهر رمضان.