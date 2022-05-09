الصحة العالمية تدعو إلى توقف الحرب الدائرة في أوكرانيا وإحلال السلام

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور" تيدروس أدهانوم جيبرييسوس" إلى توقف الحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيراً إلى أنه تأثر بشدة بما رآه وسمعه داخل كييف خلال اليومين الماضيين.

وأكد المسؤول الأممي -بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الاثنين- أنه يفهم جيدا كيف يشعر الناس في أوكرانيا بالقلق على العائلة والأصدقاء، والخوف، والشعور بالخسارة وما إلى ذلك، مشيدًا بـ "المرونة الاستثنائية" للأوكرانيين.

وقال: "لم يستسلموا، استمروا في إصلاح الخدمات الأساسية لمنع الدمار من إحداث فجوة أعمق في حياتهم"، موضحًا أن موظفي منظمة الصحة العالمية، على الرغم من أنهم فقدوا منازلهم، ويخشون على أسرهم، ويتعاملون مع حالة عدم اليقين اليومية، استمروا في العمل لدعم الاحتياجات الصحية لشعب أوكرانيا.

وأكد أنه منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، تحققت منظمة الصحة العالمية من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن دواء واحد لا تستطيع منظمة الصحة العالمية تقديمه، والذي تحتاجه أوكرانيا أكثر من أي دواء آخر، ألا وهو السلام.

وأضاف: "لذلك نواصل دعوة الاتحاد الروسي إلى وقف هذه الحرب"، مؤكدا أن فريق منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا يواصل العمل بلا كلل لدعم البلاد ويبذل قصارى جهده لدعم الحكومة في علاج المصابين والحفاظ على الخدمات الصحية وإصلاح النظام الصحي.