قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تعمل في ظروف شديدة للغاية من عدم اليقين، ما أدى إلى حدوث نقص شديد في سلاسل الإمداد وسلع استراتيجية كثيرة، وبالتالي التأثير على الأسعار، في إشارة منها إلى جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت السعيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أن مصر كدولة ضمن المنظومة الدولية تأثرت بتلك الأزمات في المواد الاستراتيجية الأساسية وارتفاع الأسعار، متابعة: «نحاول دائما إعادة ترتيب أولوياتنا، لذا فإن الجزء الكبير من خطة الموازنة هذا العام موجه إلى بناء الإنسان المصري».

ولفتت إلى أن خطة الموازنة هذا العام توجه اهتمامًا كبيرًا للقطاعات الخاصة بالصحة والتعليم والمكون الخاص بالمرأة وكذا الأطفال وذوي الهمم، وبالتالي تم تخصيص الجزء الأساسي من حجم استثمارات الدولة في هذه القطاعات، مضيفة: «نستكمل الجهود التي بذلت في تنمية وتطوير المصري ضمن مبادرة حياة كريمة».