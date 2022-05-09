

سجل مستوى تدفق نهر الفرات في الأرضي السورية رقمًا قياسيًّا متدنيًا هو الأول تاريخيًّا، وذلك نتيجة حبس السلطات التركية لمياه النهر ضمن السدود الضخمة المشيدة على طول الحدود (السورية- التركية) ما ينذر بكارثة بيئية وزراعية كبيرة شرقي سوريا.



ومنذ بداية شهر أبريل الماضي إلى اليوم، قلّ الوارد المائي لنهر الفرات، ونتيجة لذلك تأثرت السدود الثلاثة المقامة على نهر الفرات، وهي (سد تشرين، سد الثورة، سد البعث)، مما يشكّل خطراً على جميع مناحِ الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بسبب قلّة الوارد المائي، الذي يؤثر بشكل مباشر على مياه الشرب والري وتوليد الطاقّة الكهربائية.



في السياق، قالت مصادر سورية رسمية تعمل في مجال الري والكهرباء لوكالة «سبوتنيك»، إنّ حبس مياه نهر الفرات بدأت فيها السلطات التركية منذ شهر يناير من العام الماضي، وهي مستمرة فيه حتى الآن وبشكل تدريجي وخطير يتهدد حياة الملايين من السوريين.



وأضافت المصادر أنه بعد أن كان الوارد المائي يتراوح بين 200 و250 متراً مكعباً في الثانية منذ بداية العام الماضي، منخفضا من 500 متراً مكعباً في الثانية قبل سنوات الحرب، فقد أصبح الوارد المائي اليوم بين الـ 150والـ 190 متراً مكعباً في الثانية، وذلك في أوقات تعتبر الذروة في الحاجة إلى المياه للري والشرب وتوليد الطاقة الكهربائية في مناطق شرقي سوريا (الحسكة والرقة ودير الزور).



وسجلت المناسيب الاستراتيجية الموجودة في البحيرات الطبيعة والصناعية على طول النهر ضمن الأراضي السورية انخفاضاً خطيراً إلى أدنى مستوى.



وتحولت بحيرات سد تشرين بريف حلب إلى ممرات نهرية صغيرة جدًا، ما نتج عنه - وفق الوكالة - مشكلات فنية ومشكلات في توليد الطاقة الكهربائية، حيث قل مردود العنفة من 105 و110 ميجا وات في الساعة إلى نحو 70 ميجا وات في الساعة فالسد يعمل حالياً من الساعة الرابعة عصراً حتى الـ 10ليلاً، بحسب المصادر.



وفي مجال الزراعة، تأثرت بشكل كبير المحاصيل الزراعية الإستراتيجية نتيجة انخفاض منسوب النهر والذي يتزامن بشكل كبير مع قلة وشح الأمطار، ما أثر على المزارعين حيث أصبحت مياه البحيرة سد تشرين مثلاً بعيدة عنهم، أكثر من كيلو مترين.



وانخفاض منسوب نهر الفرات انعكس سلبًا على تأمين مياه الشرب حيث تعتمد أغلب المناطق على سرير نهر الفرات من ريف حلب مرورًا بريف الرقة وصولًا إلى أرياف محافظة دير الزور على مياه النهر مباشرة في تأمين مياه الشرب، إما عن طريق محطات الضخ أو الغطاسات، وأصبحت أغلب هذه المحطات خارج الخدمة حالياً، حيث انخفضت مياه البحيرة شاقولياً ما يزيد عن الـ 4 أمتار ونصف المتر، ما أدى إلى انحسارها أفقياً، وأصبح اعتماد الأهالي على الصهاريج لنقل مياه الشرب.