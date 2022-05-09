يحتفل برنامج "واحد من الناس" اليوم الإثنين، بذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل أحمد حلاوة، حيث تحل اليوم ذكرى ميلاده الأولى منذ رحيله قبل أشهر قليلة.

ويعرض البرنامج، في العاشرة مساء اليوم الإثنين، الحوار الأخير الذي أجراه الإعلامي عمرو الليثي مع النجم الراحل أحمد حلاوة، وتحدث الفنان الكبير خلاله عن أبرز محطاته، وتعاونه مع كبار النجوم.

وقال الفنان الراحل أحمد حلاوة، خلال الحلقة: "أنا عاشق للسينما ولجميع أنواع الفنون، وعندي عيب خطير هو أنني لا بد أن أكون مستمتعا وأنا أمثل، وأقرب الأعمال التي قدمتها في رمضان الماضي شخصية القبطي في مسلسل الاختيار، وكنت أمام اختبار إظهار قيمة الحب المنزه عن أي غرض والحمد لله الدور نال استحسان الجميع".

وأضاف حلاوة: "أعتز جدا بأعمالي مع الفنان العظيم عادل إمام، ومنها دوري في مسلسل العراف وكان رائعا، وأيضا دوري في مسلسل رأفت الهجان الناس ما زلت متذكره اسمي بيخور شتريت رغم صعوبته".

واختتم: "تعاملت مع الزعيم ومع نجله الفنان الموهوب محمد إمام، وهناك فرق في التعامل بالتأكيد والتعامل مع النجم عادل إمام باحترام شديد، وله هيبة، ده النجم الكبير، ولكن محمد إمام أتعامل معه على أنه ابني، ونقعد ناكل مع بعض، والعائلة دي أحبها جدا، لأنها احتضنتي في حاجات كتير وآمنت بي".