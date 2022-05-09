فرقة الإنشاد الديني تحيي سهرة دينية في أوبرا دمنهور الخميس المقبل

اعلنت مهندسة إيمان مكاوي مدير دار أوبرا دمنهور، أن دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر ستنظم فى الثامنه من مساء يوم الخميس القادم سهرة دينية على مسرح أوبرا دمنهور تحييها فرقة الانشاد الدينى بقيادة المايسترو دكتور علاء عبد السلام.

وتتجلى فيها الروحانيات الإيمانية من خلال باقة من أجمل الابتهالات والتواشيح والأغاني الدينية والقصائد العربية منها الحجرة النبوية، يا طيبة، القلب يعشق كل جميل، سلام على النبي، حبيب الله يا خير البرية.

واوضحت مكاوى عن قيام الأوبرا بدعم التذاكر وتوفيرها بأسعار مخفضة للجمهور البحراوى، حرصًا منها على إتاحة الفرصة لجميع شرائح وفئات المجتمع بمحافظة البحيرة لحضور تلك الفعاليات الفنية التي تُعد من أهم المحافل في مصر والعالم العربي حيث تبدأ أسعار التذاكر من ٢٥ جنية والتى تم دعمها بالكامل لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للحجز والحضور.