المقاولون العرب يهزم الحمام برباعية ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر

تأهل فريق المقاولون العرب إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر، بعد تخطيه عقبة نظيره الحمام المطروحي مساء الإثنين.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزًا كبيرًا على الحمام برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

افتتح جون أوكولي أهداف المباراة لفريق المقاولون من ركلة جزاء في الدقيقة 19، قبل أن يضيف زميله عمر سافيولا الهدف الثاني في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، أضاف المقاولون العرب الهدف الثالث عن طريق لاعبه الحبيب أحمد حسن في الدقيقة 85، قبل أن يختتم أهداف المباراة محمد سالم في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز ذئاب الجبل برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يواجه المقاولون العرب نظيره سيراميكا كليوباترا، في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، وسيتم تحديد موعد المباراة في وقت لاحق.