باكستان: ترحيب حار بأول رحلة للخطوط الجوية الإثيوبية إلى مطار كراتشي

حظيت أول رحلة للخطوط الجوية الإثيوبية قادمة من إثيوبيا بترحيب حار وعلى متنها مسؤول كبير ووفود حكومية وذلك عند هبوطها اليوم الثلاثاء في مطار جناح الدولي في كراتشي.



وذكرت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية أن السفير الإثيوبي لدى باكستان جمال بكر عبد الله استقبل الوفود القادمة من إثيوبيا في المطار بحضور رئيس وزراء السند سيد مراد علي شاه ووزراء ورجال أعمال إقليميين آخرين.



وقال السفير الإثيوبي بهذه المناسبة إن الخطوط الجوية الإثيوبية ستشغل أربع رحلات أسبوعيا من أديس أبابا إلى كراتشي والعكس، مما سيغير المشهد الكامل للعلاقات الثنائية بين البلدين من خلال إعطاء دفعة كبيرة للتواصل بين الشعبين والشركات الأثيوبية والباكستانية.