 في احتفالات يوم النصر.. بوتين: هدف خصوم روسيا يتمثل في تفكيك وتدمير بلدنا - بوابة الشروق
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في احتفالات يوم النصر.. بوتين: هدف خصوم روسيا يتمثل في تفكيك وتدمير بلدنا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 11:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 11:12 ص

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال العرض العسكري في موسكو، بمناسبة النصر في الحرب الوطنية العظمى: "إن حربا جديدة تُشن اليوم على وطننا، وهدف خصوم روسا يتمثل في تفكيكيها وتدميرها".

وأوضح بوتين، أن النخب الغربية تحاول فرض إرادتها على الشعوب، مضيفاً: "لقد نسيت النخب الغربية ما الذي أدت إليه مطامع النازيين بالسيطرة على العالم"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد الرئيس الروسي: "الشعب الأوكراني أصبح رهينة للانقلاب ومخططات الغرب، وهو سبب الكارثة الحالية في أوكرانيا".

وتابع: "سنحمي أنفسنا ودونباس.. نريد أن نرى مستقبلا ينعم بالسلام والحرية والاستقرار".

وذكر أن مستقبل الدولة الروسية يعتمد على المشاركين في العملية العسكرية الخاصة والبلد كله على استعداد لدعم الأبطال.


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