قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال العرض العسكري في موسكو، بمناسبة النصر في الحرب الوطنية العظمى: "إن حربا جديدة تُشن اليوم على وطننا، وهدف خصوم روسا يتمثل في تفكيكيها وتدميرها".

وأوضح بوتين، أن النخب الغربية تحاول فرض إرادتها على الشعوب، مضيفاً: "لقد نسيت النخب الغربية ما الذي أدت إليه مطامع النازيين بالسيطرة على العالم"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد الرئيس الروسي: "الشعب الأوكراني أصبح رهينة للانقلاب ومخططات الغرب، وهو سبب الكارثة الحالية في أوكرانيا".

وتابع: "سنحمي أنفسنا ودونباس.. نريد أن نرى مستقبلا ينعم بالسلام والحرية والاستقرار".

وذكر أن مستقبل الدولة الروسية يعتمد على المشاركين في العملية العسكرية الخاصة والبلد كله على استعداد لدعم الأبطال.