عمرو حمزاوي: الحوار الوطني خطوة مهمة لصناعة انفتاح سياسي مطلوب ورسالة طمأنة للخارج

أكد أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي بواشنطن، أن الحوار الوطني خطوة تقربنا من انفتاح سياسي يخدم مصالح المواطن في مصر ويعيد فتح قنوات اتصال بين الحكومة وأطراف وأطياف الحياة السياسية والقوى الاجتماعية المختلفة.

وأكد خلال لقائه عبر تطبيق «زوم» في برنامج «حديث القاهرة»، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الإثنين، أن الحوار الوطني خطوة هامة لصناعة انفتاح سياسي مطلوب، ويمثل لحظة أمل حقيقية، مُشددًا على أن الحوار رسالة طمأنة للمحيط الإقليمي والدولي.

وأوضح أن حالة الحوار التي حدثت بالفعل بين الأصوات المختلفة، والبحث عن أولويات المواطن وكيفية الاقتراب منها بحلول وصيغة بها كفاءة وتركيز على مصالح مصر والمواطنين، وأن مصر كدولة تستحق تجاوز الصعوبات في الفترة الحالية وتسلك مسار التنمية والدولة العادلة.

وأردف أن الحوار الوطني حالة تحتاج إلى الاستمرار والاستقرار بين الأطراف، وأن ينتج عن هذا الحوار ما يفيد المواطن في قضاياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بصيغة مجموعة من التوصيات للواقعية، مؤكدًا أن المسألة ليست تسجيل للمواقف والآراء ولكن التحاور بعين على المصلحة الوطنية وليست المصالح الضيقة.

وشدد على أننا نعيش لحظة إقليمية وعالمية في منتهى الدقة، نحن نعيش في عالم نظامه يتغير، ولن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية القوة الوحيدة المسيطرة على العالم، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم الموجود في كل مكان بالعالم.

وتابع: «المسئولية الوطنية في هذه المرحلة، هي أن تكون أعيننا على سيادة البلاد وحقها في التنمية والتقدم على كل المستويات بواقعية وحلول قابلة للتطبيق».

وعُقدت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني يوم الأربعاء الماضي، فيما أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار، أن الجلسات يفترض أن تنطلق خلال أسبوع أو 10 أيام على حد أقصى، موضحا أن مجلس الأمناء سيجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان تفاصيل الجلسات لمتابعتها.