افتتاح فعاليات الدورة الرابعة عشر من معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة بالأقصر

شهد محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، افتتاح فعاليات الدورة الرابعة عشر من معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة، والذي تقيمه مؤسسة عالم الزراعة خلال الفترة من 9 وحتى 11 مايو الجاري.



ويشارك في المؤتمر 110 شركات عالمية ومحلية، وضيف الشرف الجانب الهولندي برئاسة المستشار الزراعي الهولندي، وأكثر من 15 مستثمرا ممثلا لعدد من الشركات الكبرى الهولندية العاملة في مصر في مجال البذور، والري والتسميد، وممثلي المنظمات الدولية، بالإضافة إلى مشاركة ما يقرب من 88 مستثمرا يمثلون 38 دولة.



وأوضح خالد أمين، المدير التنفيذي لمؤسسة عالم الزراعة، أن معرض الوادي يعد أحد أهم وأفضل المعارض الزراعية المتخصصة التي تقدم خدماتها للقطاع الزراعي المصري، خصوصا محافظات جنوب الصعيد، وساهم في التحول لعدد من الزراعات التقليدية إلى زراعات مطورة.



وأضاف أن المعرض حظي برعاية ودعم محافظة الأقصر خلال سنواته السابقة وحققت مدينة إسنا بالأخص طفرات في تطوير الزراعة وتصنيع الطماطم.



وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة عالم الزراعة، أن الشركات المشاركة في المعرض تتسابق في تقديم الدعم التقني والفني لمزارعي الصعيد من خلال تنظيم الندوات العلمية، وإقامة أيام حقلية لدى المزارعين تتضمن سبل وقاية المزروعات أو تغذية النباتات، وأيضاً زراعة الأصناف الجديدة المتطورة من محاصيل الخضر أو الفاكهة عالية القيمة والجودة.



من جانبه رحب محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، بكل ضيوف المعرض من المستثمرين من الدول المختلفة، مؤكدًا أهمية تطوير آليات الاستثمار الزراعي.



وأشار إلى جهود محافظة الأقصر لدعم كل أوجه الاستثمار في القطاع الزراعي وتشجيع صغار المزارعين على اتباع أحدث التقنيات الزراعية لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي ذو الجودة والقيمة العالية.



وتفقد نائب المحافظ أقسام المعرض، واستمع لعدد من المستثمرين أثناء شرحهم لمميزات المنتجات الزراعية المقدمة من الشركات المختلفة.