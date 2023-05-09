عمرو عبد العزيز عن دنيا سمير غانم: الوحيدة اللي بتمتلك مقومات نجمة الفوازير

أشاد الفنان عمرو عبد العزيز، بالفنانة دنيا سمير غانم، مشيرًا إلى أنه يرى أنها هي الفنانة الوحيدة التي تستطيع أن تقدم فوازير رمضان.



ونشر عمرو عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، صورة للفنانة دنيا سمير غانم وعلق: "طول الوقت شايف إن دنيا سمير غانم هي الوحيدة اللي تعمل فوازير رمضان، لكن بعد ما شوفت وسمعت الأغاني والاستعراضات في مسلسل (جت سليمة)، والتمكن والتحكم في الصوت وخفة الحركة اللي ما شاء الله عليها بتعملها بسلاسة وبدون أي أفورة".



وأكد عمرو: "مازالت مصمم وأؤكد وأجزم وبإصرار أن دنيا سمير غانم هي الوحيدة التي تملك مقومات نجمة الفوازير".





