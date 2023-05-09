 القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية في مقاطعة خيرسون - بوابة الشروق
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القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية في مقاطعة خيرسون

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 5:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 5:33 م

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية، دمرت مستودعًا للذخيرة الأوكرانية، في مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وأضاف كوناشينكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 124 التابع للجيش الأوكراني في منطقة أنتوفكا بمقاطعة خيرسون".

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى مقتل ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير خمس سيارات ومنظومة مدفعية من طراز "فوزديكا 2أس1" في خيرسون، جراء القصف الروسي للمقاطعة خلال الـ24 ساعية الماضية.


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