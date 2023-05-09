قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن أسئلة امتحانات النقل اليوم الثلاثاء، جاءت واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمتابعة مسار العملية الامتحانية للفصل الدراسي الثاني بلجان مدارس واحة سيوة بجنوب المحافظة، تفقد خلالها اللجان الفرعية بمدرسة سيوة الثانوية المشتركة، والتي أدى فيها طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان الإلكتروني في مادة اللغة الأجنبية الثانية فترة أولى لمدة ساعة ونصف، ومادتي الكيمياء للقسم العلمي وعلم نفس واجتماع للقسم الأدبي فترة ثانية لمدة ساعتين، من خلال أجهزة التابلت التعليمي.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الأسئلة، مشيرا إلى انضباط والتزام كل المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة، ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.