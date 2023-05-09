قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تواصل حديثها مع الشركاء الدوليين بشأن ملف سد النهضة؛ لقدرتهم على التأثير.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «مصر لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار»، مشيرًا إلى أنها «اعتمدت في تاريخها على نهر النيل».



ولفت إلى أن «65% من المواطنين المصريين يعملون في مجال الزراعة»، مؤكدًا أن «الدولة المصرية لن تسمح بأي أضرار تقع على الشعب المصري».



ونوه أن «الملء الرابع جاء في متابعة حثيثة لملء ما قبله»، مضيفًا: «لدينا خطط في وزارة الري لاحتواء الأمر قدر الإمكان، نرى ونتعامل مع الأمر بما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح مصر، ورعاية احتياجات المواطنين، وتقييم الأمر بشكل موضوعي».