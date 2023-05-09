 استشهاد فلسطينيين اثنين خلال غارة إسرائيلية في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة - بوابة الشروق
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استشهاد فلسطينيين اثنين خلال غارة إسرائيلية في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 6:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 6:06 م

أفاد مسعفون فلسطينيون، باستشهاد فلسطينيين اثنين خلال غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعلن جيش الاحتلال، شن عدوان ضد قطاع غزة، مستهدفاً أعضاء في المجلس العسكري لسرايا القدس، فيما واصلت طائرات الاحتلال قصف مواقع تابعة لفصائل المقاومة في القطاع.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد ثلاثة من كبار قيادتها في قطاع غزة، جراء عملية اغتيال إسرائيلية.

ونعت سرايا القدس، في بيان صحفي، جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري، وخليل صلاح البهتيني، قائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية.

وأضافت أن قياداتها الثلاثة استشهدوا في غارة إسرائيلية، برفقة عدد من زوجاتهم وأبناءهم.

في حين، أفادت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، باستشهاد 13 مواطناً وإصابة 20 آخرين بجراح مختلفة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى اللحظة.


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