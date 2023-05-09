روسيا: هطول الأمطار يؤخر الهجوم الأوكراني المتوقع في الجنوب

تسببت الأمطار الجديدة في تأخير بدء هجوم كييف المتوقع في جنوبي أوكرانيا، وفقا للسلطات الروسية في الجزء الذي تسيطر عليه موسكو من زابوريجيا.

وقال يفجيني باليتسكي، رئيس الإدارة في الجزء الذي استولت عليه روسيا من زابوريجيا للتلفزيون الروسي يوم الاثنين: "لقد وصل الطقس الرطب غير المستقر مرة أخرى. يجب تجفيف الأرض من 10 إلى 12 سنتيمترا حتى تمر التكنولوجيا فوقها".

ومع ذلك، قال إن الهجوم المضاد يمكن أن "يبدأ في أي لحظة".

وبدأت الإدارة الروسية يوم الجمعة الماضي في إخلاء البلدات القريبة من الجبهة في منطقة زابوريجيا، بما في ذلك بلدة إنيرهودار، حيث تقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وتحدث باليتسكي عن إعادة توطين مؤقتة للسكان من أجل ما أسماه سلامة السكان.