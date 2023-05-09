وزير الخارجية: الأفكار الإثيوبية الشاذة تصعب الوصول لاتفاق بملف سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الزعماء حول العالم، تشدد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بملف سد النهضة، مؤكدًا أنه أمر تسعى إليه مصر على مدى العقد الماضي.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن مصر لا تعارض أن يؤتي الاتفاق بالمصالح الإثيوبية ويطلق التنمية في أديس أبابا.



وأشار إلى أن «المواقف المصرية تجعل حماية الأمن المائي المصري، ومراعاة المصالح المائية لمصر والسودان، والمصالح الاقتصادية لأديس أبابا، الأهداف الرئيسية للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف».



ونوه وزير الخارجية أن موقف إثيوبيا يتسم بـ«التعنت»، مضيفًا: «هناك أفكار شاذة مرتبطة بتطبيق فكرة السيادة على مورد مشترك عابر للدول، والأمر جعل من الصعب التوصل إلى اتفاق تحت تلك الظروف».