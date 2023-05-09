منتخب مصر يحقق برونزية التتابع بكأس العالم للسباحة المفتوحة

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حقق منتخب مصر للسباحة برونزية سباق التتابع 1500x4 متر حرة وذلك في أولى بطولات كأس العالم لسباحة المياة المفتوحة بعام 2023، المقامة بخليج سوما في الفترة من 8 حتى 9 مايو الجاري.

وضمت قائمة المنتخب المصري كل من: نادين كريم ولميس عمر ومحمد عادل ويوسف مجدي، ويشرف على المنتخب المدير الفني حسين عامر.

وتوج المنتخب الألماني بالميدالية الذهبية بزمن 1:02:50.20 يليه منتخب فرنسا في المركز الثاني بزمن 1:03:48.50 ثم المنتخب المصري بزمن 1:08:45.60.



وبذلك تتصدر ألمانيا جدول ترتيب الميداليات برصيد 3 ميداليات ذهبية حيث حصل فلورين ويلبروك على ذهبية سباق 10 كيلو رجال كما توجت ليوني بيك ب ذهبية سباق 10 كيلو رجال بالإضافة إلى ذهبية سباق التتابع.

وجاءت فرنسا في المركز الثاني بعد احرازها فضيتان وبرونزية يليها هولاندا في المركز الثالث والبرازيل في المركز الرابع ومصر في المركز الخامس.