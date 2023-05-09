يقام في الساعة السادسة من مساء غدٍ الأربعاء العرض الأول لفيلم "كاملة" في القاهرة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي بحضور كل صناعه، بداية من المخرج جون إكرام، ومنتجه رأفت توماس، ومدير تصويره مارك عوني، وكاتبه محمد عبد القادر، وأبطاله إنجي المقدم، ومي الغيطي، سلوى عثمان، نرمين نظمي، جون نظمي، عمر عز، ومجموعة من الضيوف منهم

الفنانة أميرة السيد، وألفت عمر، والمخرج عماد البهات، والمخرج محمود كامل، والمخرجة منال خالد وآخرين.

مدة الفيلم 95 دقيقة، وتعقبه ندوة بعد العرض تديرها الناقدة ماجدة موريس.