مدرب إنتر: لياو لن يغير خطتنا وسنربح بالقلب والعقل

أصر سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان، على أن فريقه لن يغير من خطته سواء تواجد رافائيل لياو في تشكيل ميلان أم لا.

ويحل إنتر ضيفا على ميلان، مساء غد الأربعاء بملعب سان سيرو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في لقاء تتزايد فيه الشكوك حول مشاركة لياو، بسبب الإصابة.

وقال إنزاجي، في مؤتمر صحفي: "نعلم أن غدا نصف نهائي الأبطال، وديربي أيضا، ونعرف مدى أهميته بالنسبة لنا جميعا، ونريد التعامل معه بأفضل طريقة".

وأضاف: "يتعين علينا استخدام رؤوسنا وقلبنا كثيرا، ويجب أن نكون حكماء، ستكون هناك لحظات خطيرة وأحداث غير متوقعة، مع العلم أنها مواجهة 180 دقيقة على جولتين".

وزاد: "نعرف ما تعنيه مباريات الديربي، لقد لعبنا 7 ديربيات خلال 20 شهرا، فزنا وخسرنا لكننا نعلم أن كل مباراة فريدة من نوعها".

وحول غياب لياو المحتمل عن ميلان، علق مدرب الإنتر: "كلنا نعرف صفات اللاعب، ونعلم أنه قد يتواجد وقد لا، من الواضح أننا سنتخذ بعض الاحتياطيات لكن في النهاية لن يغير خطة لعبنا".

وأكمل: "لست متأكدا مثلكم أن لياو لن يشارك وقلت هذا، نعرف صفاته وفي هذه المباريات كل لاعب يتم استدعاؤه يقدم كل ما لديه".

وأصر إنزاجي أن فريقه لن يظهر أي خوف ضد ميلان: "لا نخف ولن نخجل من التحدي، ونعلم أنه بالقلب والعقل سنلعب بأفضل طريقة ممكنة".

وقال سيموني إن هناك شكوك تحوم حول مشاركة المدافع روبين جوسينز مع الفريق أمام ميلان.



وأوضح أن تواجد جوسينز في تشكيل الفريق يبقى غير معلوم.



وغاب اللاعب مؤخرا عن الفريق بسبب خلع في الكتف ولكنه قال عبر إنستجرام أمس الإثنين إنه في طريقه نحو العودة، وأنه سيصبح جاهزا من الناحية البدنية للمباراة الكبيرة التي تقام الأربعاء.