بعثة الأهلي تطير اليوم إلى تونس تمهيدا لمواجهة الترجي

تطير بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى تونس مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الترجي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المُقرر لها العاشرة مساء يوم الجمعة القادم، على إستاد حمادي العقربي.

وكلّف مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الدماطي، عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق في تونس، وذلك في إطار التوجه الجديد للنادي بمنح الفرصة للعناصر الجديدة في المجلس بترأس بعثات الفرق الرياضية المختلفة خارج البلاد.

وطار سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة وسمير عدلي، المدير الإداري إلى تونس مساء أمس الإثنين، للتحضير لاستقبال بعثة الفريق في تونس، من خلال الاطمئنان على ترتيبات حجز فندق الإقامة، وملعب التدريبات، وغيرها من الأمور التنظيمية.

وخاض لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي حصة تدريبية مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وهو المران الأول للأحمر، منذ الفوز على بيراميدز بهدف نظيف في كأس السوبر المصري يوم الجمعة الماضي بإستاد محمد بن زايد في الإمارات، إذ حرص الجهاز الفني على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة، تفاديًا للإرهاق.

ومن المُقرر أن يخوض فريق الأهلي حصة تدريبية صباح اليوم على ملعب مختار التتش، قبل التوجه بعدها على متن طائرة خاصة إلى تونس، لمواجهة الترجي، فيما يستكمل الفريق تدريباته غدًا الأربعاء، بملعب التدريبات الذي تم الاتفاق عليه مع السلطات التونسية، فيما سيكون المران الأخير يوم الخميس على ملعب حمادي العقربي، الذي يستضيف المواجهة.