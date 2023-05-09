التعاون الدولي تستعرض أبرز المشروعات الجارية ضمن محفظة الشراكة مع مجموعة البنك الدولي

• تمويل الحماية الاجتماعية يستهدف زيادة المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» بـ4.6 مليون أسرة

• 800 ألف مستفيد من برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية

• 126 ألفًا استفادوا من برنامج ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل وإتاحة تمويلات لـ56 وسيطًا ماليًا

• مد شبكة الغاز الطبيعي لأكثر من 15 مليون وحدة سكنية

استعرضت وزارة التعاون الدولي، أبرز المشروعات المنفذة والممولة من البنك الدولي ضمن محفظة التعاون الإنمائي الجارية، وذلك تزامنًا مع إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجي بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.

وتسجل المحفظة الجارية مع البنك 7.3 مليار دولار وتضم 15 مشروعًا، أكثر من الثلث موجهة للاستثمار في رأس المال البشري بنسبة 39%، متضمنة مشروعات الحماية الاجتماعية وخلق الوظائف، والصحة والتغذية والسكان، والتعليم، ثم قطاع التنمية المستدامة بنسبة 29% متضمن البيئة والزراعة والمياه والتنمية الحضرية.

مشروع تعزيز شبكات الأمان والحماية الاجتماعية

يسهم البنك الدولي في تمويل مشروع تكافل وكرامة، وأتاح 3 تمويلات تنموية خلال عام 2015 بقيمة 400 مليون دولار، وفي عام 2019 بقيمة 500 مليون دولار، ثم 2022 بقيمة 500 مليون دولار، ويسهم في تحسين جودة الأنظمة الغذائية وتغذية الأطفال وتحسين مستوى معيشة الأسر الأقل دخلًا، وتعزيز فرص التعليم، وتمكنت الدولة من الوصول إلى 5 ملايين أسرة.

ويستهدف زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والوصول إلى 4.6 مليون أسرة بالتحويلات النقدية.

برنامج تطوير التعليم

يستهدف البرنامج الذي يموله البنك بـ 500 مليون دولار، الإسهام في دعم إصلاحات قطاع التعليم، من خلال التوسع في تطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بالوزارة، وإتاحة موارد التعلم الرقمية لـ 1.5 مليون طالب ومعلم، فضلا عن استفادة أكثر من مليوني طالب وطالبة من النظام الجديد.

ويهدف للتوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته؛ ووضْع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات؛ وتنمية قدرات المعلمين والمديرين؛ واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، والتوسع في استخدام موارد التعلُّم الرقمية.

برنامج تطوير قطاع الرعاية الصحية

ساهم البنك الدولي في إتاحة 530 مليون دولار، للمشروع بهدف تحسين الخدمات في 600 مرفق من مرافق الرعاية الصحية الأولية و27 مستشفى، ومساندة جهود تنظيم الأسرة، فضلا عن توسيع نطاق برنامج الرائد الصحي المجتمعي، وتوسيع نطاق فحص التهاب الكبد الوبائي "سي" لحوالي 53 مليون مواطن، وعلاج 1.5 مليون مريض.

كما يشمل المشروع فحص 20 مليون شخص بالغ للكشف عن الأمراض غير المعدية، كما ساهم في فحص 200 ألف حالة مشتبه بها من حالات "كوفيد" وتعزيز بنك الدم الوطني بالمعدات.

مشروع التأمين الصحي الشامل

يموله البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، بهدف تعميم النظام في محافظات المرحلة الأولى، وتقديم حماية مالية مؤقتة للمواطنين الأولى بالرعاية، ويسعى لتسريع تطبيق التغطية الصحية الشاملة، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز جهود تحسين رأس المال البشري.

ودعم المشروع حتى الآن خدمات التأمين لنحو 3.1 مليون شخص مسجلين في محافظات المرحلة الأولى من المشروع وتطوير أطر مراقبة الجودة في العيادات والمستشفيات.

مشروع دعم الاستجابة لمواجهة جائحة كورونا

استهدف المشروع الممول بـ 50 مليون دولار، تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للجائحة، والتركيز على مجالات المساندة التي حدَّدتها خطة مواجهة فيروس كورونا.

وساهم في تجهيز 28 منشأة طبية مخصصة للحجر الصحي، وزيادة المعروض من معهدات الحماية الشخصية في 70% من المستشفيات العامة، وتدريب 10 آلاف عامل على تدابير الوقاية، وتدريب 5000 طبيب وصيدلي وممرض، وتطوير الاستراتيجية الوطنية لحماية الفئات المعرضة لخطر الإصابة، ودعم المنظمات غير الحكومية، وأكثر من 200 متطوع في الأنشطة.

مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل

يهدف المشروع البالغ قيمته 200 مليون دولار، لشجيع ريادة الأعمال وزيادة حجم التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية حصولها عليه، ويستهدف معالجة العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري.

بلغ عدد المستفيدين الذين حصلوا على تمويل 125.9 ألف مستفيد، 42% منهم سيدات و46% من الشباب، وساهم في خلق 227.5 ألف وظيفة، 34% منها حصلت عليها سيدات، وتجاوز المستهدف بنحو 100 ألف وظيفة، وحصل 56 وسيطًا ماليًا على تمويلات لخدمة المشروعات.

برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي

ساهم البنك الدولي في تمويل البرنامج بمليار دولار، بواقع تمويلين بقيمة 500 مليون دولار الأول في عام 2015، والثاني في عام 2020، بهدف تيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة لمحدودي الدخل، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في القطاع.

ويدعم البرنامج جانب الطلب لأكثر من 480 ألف أسرة منخفضة الدخل، والمساهمة في زيادة الدمج الاجتماعي والشبابي، حيث أن 51.5% من المستفيدين من البرنامج دون سن 45، و18% دون سن 30 عامًا، ومنح الأولوية للأسر والعائلات، حيث أن 55.6% من المستفيدين من الأزواج ولديهم أطفال صغار.

تمويل سياسات التنمية

إطار تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، يستهدف دعم الاقتصاد والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة ركائز أساسية، هي تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة .

مشروع تعزيز الأمن الغذائي

والمشروع ممول بقيمة 50 مليون دولار، في ضوء الاستجابة لتعزيز جهود الأمن الغذائي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ويدعم شراء 700 ألف طن قمح، والمساعدة في تقليل الهدر في سلسلة توريد القمح وتحسين كفاءة التخزين الاستراتيجي للحبوب، والمساهمة في زيادة الإنتاجية ومستوى المزرعة، وزيادة اعتماد المناخ الزكي وتعزيز الممارسات الزراعية في الصعيد.

مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

يمول البنك الدولي المشروع بقيمة 200 مليون دولار، إلى جانب 9.13 مليون دولار منحة تنموية، بهدف مساندة جهود تقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية.

ويركز المشروع على تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري من المركبات، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتقوية منظومة اتخاذ القرارات الخاصة بجودة الهواء والمناخ.

مشروع تحسين وتطوير خط لوجيستيات القاهرة الإسكندرية

المشروع ممول بقيمة 400 مليون دولار، ويستهدف تعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل، ودعم التحول للنقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ القاهرة الكبرى.

ويستهدف إنشاء تفريعة للسكك الحديدية حول القاهرة الكبرى لنقل 184 ألف حاوية وتخفيف الضغط على ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع اللوجيستيات والسكك الحديدية بمقدار 965.4 ألف إلى الصفر على مدار 30 عامًا، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.

برنامج تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة

يستهدف المشروع الممول بقيمة 440 مليون دولار، تحديث أنظمة الإشارات على خط السكك الحديدية القاهرة – الجيزة – بني سويف، ومساندة الإصلاحات اللازمة لتحسين أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقدرتها التنافسية.

ويهدف لتحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط القاهرة – بني سويف، واستكمال مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على خطي الإسكندرية - القاهرة وبني سويف– نجع حمادي والبلغ طوله باجمالي أطوال 763 كم.

برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية

تم تمويل المشروع بقيمة 850 مليون دولار، بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 800,000 من الأسر الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية، ويركز على المناطق التي تعاني من آثار التلوُّث الناجم عن عدم معالجة مياه الصرف الصحي، ويسعى إلى تدعيم مؤسسات تقديم الخدمات المحلية في محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة في شمال مصر.

مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي ساهم مباشرة في مد شبكة الغاز الطبيعي لأكثر من ١١ محافظة واستفادت منه أكثر من ١٥ مليون وحدة سكنية.