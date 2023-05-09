قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن العالم العربي يشهد مرحلة من إعادة التشكيل، بعد عودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مدار الغد»، المذاع عبر فضائية «الغد»، مساء الاثنين: «نحن في مرحلة إعادة تشكيل، ويجب أن نصارح بعضنا البعض بكل موضوعية، العرب يتفقون بسهولة لكنهم لا ينجحون بالقدر الكافي في التعامل مع اختلافاتهم».

وشدد على أهمية إنشاء آلية للتعامل مع الأزمات، والحوار الاستراتيجي، والتعامل مع الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط الجديد، ووضع ترتيبات للتعامل مع الأطراف غير العربية في الشرق الأوسط، وعلى رأسهم تركيا وإيران.

ورأى بأن الجامعة العربية وحدها غير قادرة على حل الأزمة السورية، مضيفًا: «لا حل سوري دون دور عربي قوي، وهو ما تضمنه إعلان عمان وقرار الجامعة الذي أشار إلى دور عربي ريادي لدعم الجهود الدولية لحل الأزمة السورية».

ولفت إلى أن «المسألة ليست مجرد آلية إيجابية، ووجود فكرة وعزيمة كافية للتحرك الدبلوماسي المتواصل»، معقبًا: «الوضع العربي لا يتحمل الآن الركود واللا مبالاة، علينا السعي وتنشيط الأدوار العربية لعلنا ننجح نحن والسوريون في التوافق سريعا لبناء علاقة عربية متجددة، لو لم ننجح سيدفع الكل ثمن ذلك».

وأشار إلى أن التعامل مع المشكلات الحدودية بين سوريا وجيرانها من الدول العربية، وقضايا الإرهاب وتهريب المخدرات، واللاجئين السوريين الذين تركوا بيوتهم، يتطلب خطوات من الجانب السوري ودعمًا عربيًا.