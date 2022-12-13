 رفع الإقامة الجبرية عن مشتبه بهما في قضية رشوة بالبرلمان الأوروبي - بوابة الشروق
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رفع الإقامة الجبرية عن مشتبه بهما في قضية رشوة بالبرلمان الأوروبي

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 11:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 11:33 م

تم رفع الإقامة الجبرية عن مشتبه بهما في فضيحة الرشوة بالبرلمان الأوروبي، حسبما ذكر متحدث باسم مكتب المدعي العام الأوروبي اليوم الثلاثاء في بروكسل.

وتم السماح لعضوي البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا وفرانشيسكو جورجي، شريك حياة إيفا كايلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة، بخلع سوار الكاحل الإلكتروني.

وذكر قاضي التحقيق أنه لم يعد هناك مبرر لاحتجازهما قبل المحاكمة.

وما زالت كايلي، إلى جانب العقل المدبر المزعوم في جريمة الرشوة، أنطونيو بانتسيري، قيد الإقامة الجبرية ويضعان سوار الكاحل حتى إشعار آخر.

وتتعلق فضيحة الفساد، التي أصبحت علنية في نهاية العام الماضي، بالتأثير المزعوم لحكومتي قطر والمغرب على قرارات البرلمان الأوروبي مقابل الحصول على أموال وهدايا.

وأكدت قطر عدم تورطها في الفضيحة.

ويتهم مكتب المدعي العام الأوروبي المدعى عليهم بالفساد وغسل الأموال والانتماء لمنظمة إجرامية.


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