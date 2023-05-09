 مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني: الطلاق يهدد مستقبل الدولة - بوابة الشروق
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مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني: الطلاق يهدد مستقبل الدولة


نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 3:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 3:55 ص

قالت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن عمل اللجنة متداخل في قضاياها مع بقية اللجان، مثل التعليم والشباب والصحة والمشكلة السكانية.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة ستتحدث عن ثلاثة محاور، وهي الطلاق، والعنف الأسري، والعنف الإلكتروني وكل ما يخص مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن مشكلة الطلاق تؤثر على الطفل، مضيفة: «الطفل هو نواة المجتمع، وهو مستقبل الدولة والأولى بالحماية، وكل ما يترتب على الطلاق من الحضانة والرؤية والنفقة ستتم مناقشته في اللجنة».

ولفتت إلى أن هناك رسائل توصلها الدراما للحوار الوطني، مثل قضية الوصاية التعليمية على الأطفال، التي كانت محور مسلسل «تحت الوصاية»، مؤكدة إدراج هذه المشكلة في ملفات الحوار الوطني.

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