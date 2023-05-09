رئيس مجموعة فاجنر الروسية: تلقينا أمرا بالبقاء في باخموت وإلا نعتبر خائنين

قال رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة التي تقاتل في شرق أوكرانيا، يفجيني بريجوجين، اليوم الثلاثاء، إنه أُبلغ بأنه ورجاله سيعتبرون خونة إذا تخلوا عن مواقعهم في مدينة باخموت.

لكن بريجوجين، قال للمرة الثانية في غضون أيام، إن قواته ستغادر باخموت إذا لم تتسلم الذخيرة المطلوبة للمضي قدما في المعركة، بحسب وكالة رويترز.

جاءت هذه التصريحات في رسالة صوتية تزامنت مع احتفال روسيا بيوم النصر في الميدان الأحمر في موسكو.

وقال بريجوجين "صدر أمر قتالي أمس ينص بوضوح على أننا إذا تركنا مواقعنا (في باخموت)، فسيكون ذلك خيانة للوطن. كانت هذه هي الرسالة التي جرى توجيهها إلينا".

وأضاف "(لكن) إذا لم تتوفر الذخيرة، فسنترك مواقعنا وسنكون نحن من يسأل عن الذي يخون الوطن حقا. على ما يبدو إنه الشخص الذي وقع (على أمر تقديم القليل جدا من الذخيرة)".

وأوضح أن قواته ستبقى في باخموت وستواصل المطالبة بالحصول على الذخيرة "لبضعة أيام أخرى".

وقال بريجوجين في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين إن هناك مؤشرات على أن مشكلة الذخيرة قد تم حلها، لكنه قال يوم الثلاثاء إن حجم الشحنة تقلص.

وتابع: "أعطونا 10% فقط مما طلبناه. لقد تم خداعنا".