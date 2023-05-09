القيعي عن انسحاب الزمالك: بيفكرني بشخصية سيد في مسلسل جعفر العمدة

شبه عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، المقارنة المستمرة مع الزمالك بأنها تشبه مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في شهر رمضان 2023 من بطولة محمد رمضان وعدد كبير من النجوم.

وقال القيعي خلال برنامج (ملك وكتابة):" انسحاب الزمالك من المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلي ليس له علاقة بالكرامة الكرامة لها مفهوم آخر ولكن هو خوف من الأهلي وكهربا".

أضاف:" الأهلي محيرهم، جماهير المنافس تردد نغمة أن الأهلي محظوظ، وأحيانا نسمع يفوز بمساعدة التحكيم وفي أحيان أخرى ناد الدولة أو الفيفا والكاف، وبطولة حلال أفضل من 10 حرام، يختلقون المبرارات والحجج في كل المناسبات".

أكمل:" الأهلي محظوظ فعلا بالبطولات التي يتوج بها كل موسم وشياكة مجلس إدارته وجماهيره ونظرة العالم إليه".

تابع:" موقف الزمالك بيفكرني بمشهد الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة لما قام سيد شقيق جعفر ده راجل حكايته على الله عايش فاكر نفسه بيعمل كل حاجة صح وحاطط نفسه في مقارنة مستمرة مع جعفر الجبار الي عامل هيبة لعائلته كلها، وخد علقة واتبهدل، ولما جعفر خرج من السجن جابله حقه، وفي أخر مشهد قعد يقول وهو حاطط رجله على رقبة الزبون أنا بالنطلون وجعفر كان بالكلسون".

اتم:" المقصد من هذا التشبية أن المنافس يحاول دائما التأكيد بأنه الأقوى والأكثر فوزًا بالألقاب للأحساس بالعظمة حتى لو كان هذا منافي تماما للحقيقة، على أرض الواقع الأهلي يحقق إنجازات إنجازات إنجازات".