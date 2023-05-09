وزير الزراعة التونسي : التغيرات المناخية أحد أسباب الوضع الصعب للقطاع الزراعي

أكد عبدالمنعم بلعاتي وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي أن الوضع الصعب الذي يمر به القطاع الزراعي نتيجة التغيرات المناخية وتداعيات كوفيد 19 والحرب الروسيّة الأوكرانيّة، مشددا على ضرورة تدعيم العمل التشاركي بين مختلف الهياكل المعنية للمحافظة على صمود القطاع الزراعي وضمان ديمومة نشاط صغار المزارعين.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السابع عشر للاتحاد التونسي للزراعة والصيد البحري بحضور رئيس الاتحاد نور الدين بن عياد ووالي جندوبة سمير كوكة.

وأشاد بمجهودات الدولة والخبراء والمهندسين الذين عملوا في السابق بالوزارة وقاموا ببناء السدود ووضع مخططات استباقية لتركيز محطات التحلية بكل من جربة والزارات وصفاقس وسوسة بتكلفة تناهز الف مليون دينار للمحطة الواحدة.

كما دعا الجميع الى المحافظة على الثروة المائية من خلال ترشيد استعمالاتها في الري والتوجه نحو الزراعات الاقل استهلاكا للماء، كما حثهم على استعمال تقنيات الري الحديثة المقتصدة في الماء وتكثيف استعمال المياه المعالجة في ري الاعلاف، والتصدي للشفط والحفر العشوائي حفاظا الطبقة المائية السطحية والجوفية.