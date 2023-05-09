إصابة 4 أشخاص إثر حادثي تصادم سيارات بجنوب سيناء

أصيب 4 أشخاص في حادثين تصادم سيارات على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بلاغين من غرفة عمليات النجدة، أحدهما يفيد بتصادم بين سيارتين ربع نقل، بعد كارته عيون موسى بنحو 15 كيلومترا، اتجاه كارتة رأس سدر على الطريق الجديد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وهم: أحمد فكري عبدالتواب 30 عاما، من الجيزة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفك السفلي، وأحمد رمضان السيد 18 عاما، من الجيزة، اشتباه كسر بالكاحل الأيسر وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وصلاح السيد صلاح 21 عاما، من الجيزة، كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم. وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر المركزي.

والبلاغ الثاني يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل، أمام مدرسة الزهور بمدينة طور سيناء، ما أسفر عن إصابة شخص، ونقله إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.