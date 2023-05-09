البيئة العراقية تنفي وجود أي تلوث إشعاعي في مطار بغداد الدولي

نفت وزارة البيئة العراقية ما تداولته بعض القنوات الفضائية ووكالات الأنباء وصفحات التواصل الاجتماعي، عن وجود تلوث إشعاعي في قاعة نينوى التابعة لمطار بغداد الدولي.

وقال مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع بالعراق صباح الحسيني، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قاعة نينوي في مطار بغداد الدولي تخلو من أي مؤشرات لتلوث إشعاعي بعد دراسة تقارير الفرق الفنية التفتيشية التابعة لقسم الرقابة الإشعاعية في المركز" .. مشيرًا إلى قيام فرق المركز بإجراء المسح الإشعاعي الموقعي باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات العاملة في مجال المسح والكشف الإشعاعي وكانت نتائج القياسات الموقعية خالية من أي مؤشر لتلوث إشعاعي.

وشدد الحسيني على ضرورة أن تتوخى القنوات ووكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية من نقل وتداول الأخبار والمعلومات غير المؤكدة لحين التأكد من صحتها من الجهات المختصة لعدم إثارة الفزع بين صفوف المواطنين وأخذ المعلومات من الجهات المخولة والرسمية في المؤسسات الحكومية العراقية.