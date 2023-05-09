سفير جورجيا يزور الأقصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

زار القائم بأعمال سفارة جورجيا ميخائيل تيجيشفيلي محافظة الأقصر، اليوم، حيث استقبله المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وعقد الجانبان اجتماعا بديوان عام محافظة الأقصر تناول الشئون المتعلقة بسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ورحب محافظ الأقصر بالسفير الجورجي، وأكد على عمق العلاقات المصرية -الجورجية، مؤكداً على أن العلاقات السياسية جيدة، كما تمنى للسفير طيب الإقامة بالأقصر والتمتع بالأماكن الأثرية بالبرين الغربى والشرقى.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، أن الأقصر ترحب بالسائح الجورجي للتعرف على الحضارة المصرية القديمة، ودعا إلى التعاون بين محافظة الأقصر والجانب الجورجي.

من جانبه، وجه القائم بأعمال سفير جورجيا الشكر إلى محافظ الأقصر، على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، وقال إنه يرحب بالتعاون بين محافظة الأقصر وبلاده مؤكدا أن الشعب الجورجي يطمح لزيارة مصر ومعرفة تاريخها العريق.

وأشار القائم بأعمال سفير جورجيا إلى وجود إتفاقية تآخي وتعاون بين محافظة الأقصر بجمهورية مصر العربية، ومحافظة منطقة كاخيتي بجورجيا، وتتضمن الاتفاقية عدة مجالات وتشمل الثقافة والعلوم والتعليم والصحة والشباب والمرأة.