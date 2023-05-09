 سفير جورجيا يزور الأقصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 مايو 2023 10:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

سفير جورجيا يزور الأقصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

منال الوراقي
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 10:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 10:11 م

زار القائم بأعمال سفارة جورجيا ميخائيل تيجيشفيلي محافظة الأقصر، اليوم، حيث استقبله المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وعقد الجانبان اجتماعا بديوان عام محافظة الأقصر تناول الشئون المتعلقة بسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ورحب محافظ الأقصر بالسفير الجورجي، وأكد على عمق العلاقات المصرية -الجورجية، مؤكداً على أن العلاقات السياسية جيدة، كما تمنى للسفير طيب الإقامة بالأقصر والتمتع بالأماكن الأثرية بالبرين الغربى والشرقى.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، أن الأقصر ترحب بالسائح الجورجي للتعرف على الحضارة المصرية القديمة، ودعا إلى التعاون بين محافظة الأقصر والجانب الجورجي.

من جانبه، وجه القائم بأعمال سفير جورجيا الشكر إلى محافظ الأقصر، على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، وقال إنه يرحب بالتعاون بين محافظة الأقصر وبلاده مؤكدا أن الشعب الجورجي يطمح لزيارة مصر ومعرفة تاريخها العريق.

وأشار القائم بأعمال سفير جورجيا إلى وجود إتفاقية تآخي وتعاون بين محافظة الأقصر بجمهورية مصر العربية، ومحافظة منطقة كاخيتي بجورجيا، وتتضمن الاتفاقية عدة مجالات وتشمل الثقافة والعلوم والتعليم والصحة والشباب والمرأة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك