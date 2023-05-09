ارتفاع حاد لأسعار النفط في بداية أسبوع التداول

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا كبيرا في بداية تعاملات أسبوع التداول الجديد يوم الاثنين في ظل بعض التفاؤل بتحسن الطلب على الطاقة بفضل البيانات المشجعة لسوق الوظائف الأمريكية في الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 82ر1 دولار أي بنسبة 6ر2% إلى 16ر73 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل. كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 71ر1 دولار أي بنسبة 3ر2% إلى 01ر77 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة يوم الجمعة الماضي إضافة الاقتصاد الأمريكي 253 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي مقابل 165 ألف وظيفة خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون إضافة 180 ألف وظيفة فقط خلال أبريل الماضي.

كما تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي إلى 4ر3% مقابل 5ر3% خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 6ر3% خلال الشهر الماضي.