السفير محمد حجازي: لا يوجد دولة في العالم قدمت ما قدمته مصر في التنمية العمرانية

قال السفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية، إن المنتدى الحضري العالمي -الذي تستضيفه مصر العام المقبل 2024- يعد الحدث الثاني الأهم على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء الإثنين، أن المنتدى يضم نخبة من المسئولين والوزراء والمتخصصين والدول المهتمة بالبنية التحتية والعمرانية، معقبا: «ليس هناك من قدم للعالم تجربة فريدة في مجال التنمية العمرانية قدر مصر خلال السنوات الثماني الماضية».

وتابع: «من يشاهد حجم وضخامة العمران والرقي الذي شهدته العاصمة الإدارية الجديدة طيلة الفترة الماضية؛ يدرك أن مصر تقدم للعالم مشروع تنموي حضري عملاق».

وأشار إلى ثناء وكيل الأمين العام للأمم المتحدة على الاستعدادات الإدارية الخاصة باستضافة مصر للمنتدى، في ضوء الجولة التفقدية للوفد الأممي رفيع المستوى -اليوم الإثنين- الذي تفقد التطور العمراني الذي حظيت به العاصمة الإدارية.

ولفت إلى استهداف الدولة المصرية عبر المنتدى؛ تقديم نموذج للتحضر المستدام الذي يراعي البيئة وكرامة الإنسان ويقدم للعالم تراثًا حضاريًا فريدًا، موضحا أن العاصمة الإدارية تعد جزءا من برنامج المنتدى إلى جانب العاصمة القاهرة بتراثها وبحضارتها لا سيما بعد القضاء على العشوائيات وتطوير القاهرة التاريخية.

ونوه بانعقاد المؤتمر للمرة الأولى في تاريخ الحدث العالمي داخل إحدى العواصم الكبرى، مشيرا إلى تواكب افتتاح المنتدى مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشار إلى استقبال الدولة المصرية؛ منتدى قمة المدن الأفريقية في عام 2025، معقبا: «مصر ستباهي العالم في المنتدى الحضري وفي قمة المدن؛ بتراث مصر الذي تم الاعتناء به والمستقبل الذي تم بناؤه والحاضر الذي تعيشه مصر».