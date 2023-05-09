عمرو حمزاوي: سوريا خضعت للصراعات الدولية نتيجة ابتعادها عن الجامعة العربية

قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي بواشنطن، إن الدول العربية أخذت موقف في بداية الصراع السوري، واستمر لفترة طويلة دون مراجعة.

وأضاف خلال لقائه عبر تطبيق «زوم» في برنامج «حديث القاهرة»، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الإثنين، أن سوريا تُركت للمزيد من النفوذ الإيراني، وللمزيد من نفوذ الأطراف الدولية مثل روسيا، ومساحة للشد والجذب من تركيا وتدخلات عسكرية أمريكية وأطراف أخرى غير حكومية مثل حزب الله.

وأشار إلى أن ابتعاد سوريا عن الجامعة العربية، نتج عنه اختفاء العمق العربي لسوريا، واختفاء الدور العربي في محاولة حلحلة الأزمة السورية، لافتًا إلى أن كل ما طرح على الأرض فيما يخص الحالة السورية قائم من أطراف مختلفة إقليمية ودولية وأطراف داخلية وخارجية.

واستكمل: أن هناك اعتراف بأن الحل هو حل سياسي، ومن هذا المنطلق فأن عودة نشاط الجامعة العربية فيما يخص الملف السوري جيد جدًا، وتشكيل لجنة الاتصال التي تم الإعلان عنها أمس وتضم مصر والعراق والأردن، لأن هناك قضايا كثيرة أثرت من الداخل السوري على الإقليم العربي.

يذكر أن المتحدث باسم الجامعة العربية لوكالة رويترز، قال إن الجامعة العربية تبنت قرار إعادة سوريا إلى مقعدها، وفقا لما نشرته قناة "العربية" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب المغلق، قد انطلق صباح اليوم الأحد، برئاسة وزير الخارجية، سامح شكري، الذي بحث مشروع قرار بشأن عودة سوريا للجامعة العربية واستئناف مشاركتها في جميع اللجان.

