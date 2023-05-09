تقع العديد من حوادث الطرق؛ جراء شعور سائقي السيارات بالنعاس نتيجة قلة النوم، وأكد خبراء أن نسبة كبيرة من الحوادث تقع لهذا السبب على غرار شرب الخمور والمخدرات.

ولذلك يعمل باحثون أستراليون على تطوير تحليل الدم لكشف معدل النعاس، وبناء عليه يتم معاقبة المخالفين.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الابتكار الخاص بمكتب سلامة الطرق الأسترالي؛ يهدف لكشف السائقين الذين حصلوا على أقل من 5 ساعت من النوم، والذين ستتم معاقبتهم على غرار من يتم رصد نسبة معينة من الكحوليات بدمه أثناء القيادة.

وكشفت دراسة تابعة للمكتب الأسترالي أن هناك 5 علامات في الدم تدل على قلة نوم السائق، ويتم كشف تلك العلامات بدقة تصل لـ90٪.

ويقول كلير أندرسون، مشرف الدراسة من جامعة ماناش، إن الاختبار قد يصبح جاهز للتنفيذ بعد عامين من صدور الدراسة، بينما يقول شانتي راجاتناما المشارك بالدراسة، إن 5 سنوات تكفي لتطوير آليات تتيح نسخة متنقلة من الاختبار سهلة النشر على الطرقات في نقاط التفتيش.

ويذكر أنه في المملكة البريطانية المتحدة وحدها تقع 20٪ من حوادث السيارات بسبب النعاس، وكذلك ربع الحوادث المميتة ببريطانيا تقع بسبب النعاس.