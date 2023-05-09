وزير الخارجية: عودة دمشق إلى الجامعة العربية تؤهل للتطبيع الكامل مع الحكومة السورية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «قرار عودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية خطوة أولى، تؤهل للتطبيع الكامل مع الحكومة السورية وارتقاء مستوى التمثيل، وخلق رؤية وتفاهم، وزيادة الثقة أن الأمور تسير في طريقها السليم».



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «القضية السورية يجب التركيز والتعامل معها في الإطار العربي، في ظل غياب وجمود التحركات على المستوى الدولي».



وأعرب عن أمله في تفاعل الأطراف الأخرى مع لجنة الاتصال المكونة من مصر والسعودية والأردن والعراق والأمين العام، وتشجيع الحكومة السورية على اتخاذ خطوات وخطوات مقابلة، إضافة إلى تقييم الخطوات ومدى أثرها والإعلان عن التقدم المحرز.



ونوه وزير الخارجية، أن عودة دمشق إلى الجامعة العربية لا يتعلق بشروط، موضحًا أنه «أمر سيادي يعود إلى الحكومة السورية باعتبارها ممثل الدولة السورية».



وأكمل: «هي التي تتولى المسئولية ويقع عليها الالتزام، هناك تصور مسار سياسي اعتمد ووصع من مجلس الأمن في قرار 2245 يجب الالتزام به، وعلى الحكومة السورية التفاعل الإيجابي لانتهاء الأزمة والتعامل مع مكوناتها المختلفة».