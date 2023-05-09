كوردوبا يصعد للمركز الثالث في الدوري الأرجنتيني

صعد فريق تاليريس كوردوبا إلى المركز الثالث في الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على ريسينج كلوب 4 / 2 مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش) في المرحلة الخامسة عشر من المسابقة.

وفي مباريات أخرى جرت بالمرحلة نفسها، تغلب خيمناسيا لابلاتا على أرسنال ساراندي 1 / صفر وسارمينتو على سنترال كوردوبا سانتياجو 1 / صفر وتعادل سان لورينزو مع ديفينسا خوستيكا سلبيا.

وسجل كل من مايكل سانتوس ودييجو فالوس هدفين لتاليريس كوردوبا في الدقائق الخامسة و24 و50 و76، على الترتيب، وقد جاء الهدف الأخير لفالوس من ضربة جزاء.

بينما سجل هدفي ريسينج كلوب، ايفان اليكسيس بيلود ونيكولاس أوروز في الدقيقتين 54 و66 .

وارتفع رصيد تاليريس كوردوبا إلى 27 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث بفارق عشر نقاط خلف ريفر بليت المتصدر ونقطة واحدة خلف ديفينسا خوستيكا، بينما تجمد رصيد رسيسنج كلوب عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتعادل سان لورينزو مع ديفنسا خوستيكا سلبيا في مباراة شهدت الثواني الأخيرة منها طرد جونزالز كاستيلاني من صفوف خوستيكا، ليرفع سان لورينزو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف تاليريس كوردوبا وأمام إسيتوديانتس لابلاتا وبيلجرانو.

بينما تغلب خيمناسيا لابلاتا على أرسنال ساراندي بهدف وحيد سجله كريستيان تاراجونا في الدقيقة 43 ليرتفع رصيد لابلاتا إلى 18 نقطة في المركز الثامن عشر ويتجمد رصيد أرسنال ساراندي عند 11 نقطة في المركز السابع والعشرين قبل الأخير.

كذلك فاز سارمينتو على سنترال كوردوبا سانتياجو بهدف وحيد سجله لوتشيانو جوندو في الدقيقة 44، ليرتفع رصيد سارمينتو إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر ويتجمد رصيد سنترال كوردوبا سانتياجو عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.