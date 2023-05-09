وزيرة الخارجية الألمانية: الصين يمكنها لعب دور مهم لإنهاء الحرب على أوكرانيا

دعت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك الحكومة الصينية إلى الاعتراف بشكل واضح بسيادة أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الصيني تشين جانج، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في برلين اليوم الثلاثاء إنه يجب أن يكون واضحا في كل جهود السلام أن "ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بسيادة الدول ووحدة أراضيها، لا يزال ساريا. وهذا يعني أن على روسيا أن تسحب قواتها من أوكرانيا".

وأعلنت الوزيرة الألمانية أن النقاش حول الحرب الروسية على أوكرانيا سيتواصل خلال المسار اللاحق من لقائها مع جانج، وقالت إن "الصين تستطيع بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن تلعب دورا مهما لإنهاء الحرب إذا قررت هذا".

يذكر أن هذا اللقاء يهدف إلى التحضير للمشاورات الحكومية الصينية الألمانية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل؛ وتم توجيه الدعوة إلى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج لحضورهذه المشاورات في برلين.

وتزايد تبادل وجهات النظر بين برلين وبكين بشكل ملموس في الفترة الأخيرة بعد انتهاء جائحة كورونا، وكانت بيربوك قامت بأول زيارة لها للصين في منتصف أبريل الماضي وهي الزيارة التي ظهر فيها مجددا وجود خلافات واضحة بين الجانبين.

وتنظر الوزيرة الألمانية إلى جمهورية الصين الشعبية بوصفها منافسا منهجيا من ناحية وشريكا ومنافسا تجاريا من ناحية أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي استخدم مصطلح المنافس المنهجي في وصف الصين منذ عام 2019، وهو يقصد بهذا أن جمهورية الصين الشعبية تحاول من المنظور الأوروبي مخالفة معايير راسخة للقانون الدولي أو تغييرها وكذلك أيضا فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان.