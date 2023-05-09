الرئيس التونسي : نمر بمرحلة دقيقة في تاريخ البلاد وعلى القضاء مواجهة ملفات الفساد

قال الرئيس التونسي إننا نمر بمرحلة دقيقة في تاريخ البلاد وربما من أدق المراحل، مشددا على دور القضاء في مواجهة كل التحديات خاصة ملفات الفساد التي يتلقى تقريبا العشرات منها كل يوم ولابد من حماية المبلغين عن الفساد، وأن كانوا على حق ولا يتعلق الأمر بتصفية حسابات بين أطراف داخل الدولة.

وأضاف سعيد خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الإثنين أنه لابد من انصاف الجميع بناء على القانون، مؤكدا أنه لا يمكن أن تستقيم الدولة إلا بوضع حد لهذه الشبكات وفي العديد من القطاعات ولابد ان يأخذ كل ذي حق حقه في اطار القانون.

وأكد على أهمية دور القضاء في مواجهة الشبكات ، مشيرا إلى أنه على الرغم من محاولات الكثيرين اليائسة تخريب البلاد والمجتمع لا يمكن ان يتواصل الوضع لما هو عليه ، موضحا أن هناك قضاه شرفاء عليهم ان يتحملوا المسئولية في وضع حد لها الظاهرة والذين افسدوا في كل مكان لا يمكن ان نتواصل معهم فهم يظنون أنهم فوق القانون ولا احد فوق القانون .

وقال "نضمن حقوق الجميع بناء على العدل والانصاف والقانون ولا يظن البعض ان خيانتهم او ارتمائهم في أحضان الخارج يمكن ان تشفع لهم ، فالدولة التونسية تقوم على القانون ونحن نسعي الي اكثر من ذلك الى مجتمع القانون حتى يشعر المواطن انه مصدر القاعدة القانونية التي يضعها المشرع.