زيلينسكي: محاربة الروس الآن تشبه محاربة النازيين من قبل

ساوى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بين الدفاع الحالي لبلاده والقتال ضد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينكسي في خطابه اليومي بالفيديو مساء الاثنين: "اليوم، في 8 (أيار) مايو، عندما يتذكر العالم عبارة / لن يتكرر ذلك أبدا / فإننا في أوكرانيا نعطي معنى لهذه الكلمات".

وأضاف أن الأمر لا يتعلق فقط بالتذكر، ولكن أيضا بحماية القيم وهزيمة المعتدين. وتحيي أوروبا ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في 8 أيار/مايو.

وقال زيلينسكي: "إن نجاح الأوكرانيين في الدفاع ضد العدوان الروسي هو بالتأكيد ترياق للاعتداءات الأخرى". وأضاف أن العالم يمكن أن يرى كيف يحمي الشعب الحر نفسه من الغزاة. وتابع: "إذا استطعنا القيام بذلك، فيمكن للآخرين القيام به".

وفي ضوء هجمات الطائرات المسيرة الروسية التي تم تجنبها إلى حد كبير، شكر زيلينسكي الدفاع المضاد للطائرات، لكنه لم يقل الكثير عن الهجوم الأوكراني المتوقع.

وتحدث فقط عن "أخبار جيدة" عن إمدادات الذخيرة، دون إعطاء تفاصيل. ويمثل توريد الذخيرة مشكلة كبيرة لكلا الطرفين المتحاربين منذ شهور.

كما دعا إلى إزالة الألغام بشكل أسرع. وفي أوكرانيا، هناك 170 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل ما يقرب من نصف مساحة ألمانيا، ملوثة بالألغام. وقال إن تطهير الأراضي من الألغام عادة ما يستغرق عقودا، لكن يجب أن يكون أسرع.