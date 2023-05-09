رئيس بيلاروس يصل إلى موسكو في زيارة غير معلنة قبيل الاحتفال بيوم النصر

وصل رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة غير معلنة، قبيل العرض العسكري المقرر، غدا الثلاثاء، بمناسبة انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية.

وأظهر مقطع فيديو، نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، وهو يستقبل الرئيس البيلاروسي.

ولا يشارك لوكاشينكو، في العادة، في احتفال موكب يوم النصر الروسي، لأنه يرأس الاحتفالات في بلاده.

كان رؤساء دول الجمهوريات السوفيتية السابقة، مثل أرمينيا وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، قد وافقوا على الحضور قبل فترة وجيزة، بينما تم الإعلان مسبقا عن مشاركة الرئيس القيرغيزي صدير جباروف.

تجدر الإشارة إلى أن لوكاشينكو يعتمد بشكل كبير على موسكو اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، كما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا من الأراضي البيلاروسية.

وفي العام الماضي ، في الذكرى السنوية في أيار/مايو ، لم يحضر أي ضيوف دوليون احتفالات موسكو.

وهذا العام، تم إلغاء الاحتفالات إلى حد كبير في المناطق القريبة من الحدود وفي شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها روسيا لأسباب أمنية.