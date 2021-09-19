أول تعليق من روقا بعد انفعاله على جماهير الزمالك في مباراة بروكسي

علق محمد أشرف «روقا» لاعب فريق الزمالك، على واقعة انفعاله على أحد الجماهير خلال مواجهة بروكسي مساء اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس مصر.

وحقق الزمالك فوزًا ثمينًا بثلاثة أهداف لهدفين أمام بروكسي، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الثلاثاء، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

أظهرت لقطات مُصورة انفعال روقا أثناء خروجه من الملعب بين الشوطين، على أحد مشجعي نادي الزمالك، حيث قال: «خليك في حالك.. متنطقش».

وكتب روقا عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، اليوم الثلاثاء: «ردًا على الكلام المُنتشر إني اتخنقت مع طفل بين الشوطين، وقسمًا بالله الكلام ده ماحصل».

وأضاف: «تعرضت لسباب بوالدتي وأنا خارج بين الشوطين، وعشان تريبتي تمنعني من الرد قولتله اسكت غير كده، وربنا ما حصل غير ألفاظ وإهانات وأنا رايح للدكة وبعد المباراة، لكن خناقة مع طفل محلصتش وشكرًا».