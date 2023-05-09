حاكم فلوريدا يحظر شراء الصينيين للأراضي في الولاية

وقع حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية الجمهوري رون ديسانتيس مشاريع قوانين، أمس الاثنين، تحظر على المواطنين الصينيين شراء الأراضي في الولاية، وتفرض قيود على المؤسسات التعليمية في الولاية بشأن التعامل مع المؤسسات الدولية المناظرة، ومنع مؤسسات الولاية من الوصول إلى التطبيقات المحظورة مثل "تيك توك".

وقال ديسانتيس في بيان إن "فلوريدا تتخذ إجراءات للوقوف ضد" أكبر تهديد جيوسياسي للولايات المتحدة، وهو الحزب الشيوعي الصيني"، بحسب موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وأضاف: "أنا فخور بالتوقيع على هذا التشريع لوقف شراء أراضينا الزراعية وأراضينا بالقرب من قواعدنا العسكرية والبنية التحتية الحيوية من قبل الصينيين لمنع تخزين البيانات الرقمية الحساسة في الصين، ولوقف تأثير الحزب الشيوعي الصيني في نظامنا التعليمي من المدراس الابتدائية إلى المدرسة العليا".

وسيحظر القانون المشار إليها باسم "مصالح البلدان الأجنبية"، على الكيانات الحكومية التعاقد مع البلدان والكيانات الأجنبية المعنية وتقييد نقل الأراضي الزراعية وغيرها من المصالح في الممتلكات العقارية إلى مديري الشركات الأجنبية، بما في ذلك الصين وغيرها من الكيانات والأفراد المرتبطين بالصين.

وأوضحت قناة فوكس فلوريدا أن التشريع سيسمح للمواطنين الصينيين الذين لديهم تأشيرات غير سياحية بالحصول على قطع فردية أصغر من 2 فدان وعلى بعد 5 أميال على الأقل من المنشآت العسكرية.

وسيمنع القانون آخر باسم "اتفاقيات الكيانات التعليمية مع الكيانات الأجنبية"، كليات وجامعات الولاية وموظفيها وممثليها من قبول أي هدايا "بصفتهم الرسمية من كلية أو جامعة مقرها في بلد أجنبي مثير للقلق".

كما يحظر قبول أي منحة أو المشاركة في أي اتفاقية أو شراكة مع أي كلية أو جامعة مقرها في دولة أجنبية ما لم يتم تفويض الشراكة من قبل مجلس محافظي فلوريدا أو مجلس التعليم بالولاية.

ويفرض القانون على المؤسسات الحكومية والتعليمية منع الوصول إلى التطبيقات المحظورة على جميع الخوادم والأجهزة الحكومية في الولاية، مثل تطبيق "تيك توك".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أقر فيه المشرعون في الولاية إجراءات تستهدف ما وصفتهم بـ"الدول الأجنبية المثيرة للقلق"، مثل كوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وسوريا وفنزويلا.