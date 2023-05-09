أبو الغيط يشارك في أعمال الدورة 12 لملتقى الاستثمار السنوي في أبوظبي

يشارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعمال الدورة 12 لملتقى الاستثمار السنوي والفعاليات المصاحبة لها، المنعقدة بأبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو الجاري تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط شارك صباح اليوم الثلاثاء في الجلسة الإقليمية للاستثمار في الدول العربية التي يقيمها اتحاد الغرف العربية وملتقى الاستثمار السنوي بالتعاون مع جامعة الدول العربية واليونيدو.

كما سيشارك الأمين العام في اختتام فعاليات قمة الاستثمار في ريادة الأعمال التي تستعرض واقع الاستثمار في ريادة الأعمال وفرصه في الدول العربية.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط سيفتتح أعمال منتدى مستقبل التمويل في المنطقة العربية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع ملتقى الاستثمار السنوي، والذي يناقش تحديات التمويل وآفاقه ويبحث عددا من الأفكار والمقترحات التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في هذا الشأن.

ويختتم الأمين العام مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي بإدارة جلسة وزارية مغلقة تجمع وزراء التجارة والاستثمار العرب؛ لمناقشة مستقبل التكامل الاقتصادي العربي في ظل التحديات والفرص الراهنة.

تجدر الإشارة إلى أن أبو الغيط حضر حفل العشاء السنوي للملتقى، والذي شهد تكريم جامعة الدول العربية بصفتها إحدى الجهات المشاركة فيه والراعية لأعماله.