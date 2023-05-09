ضياء رشوان: الرئيس السيسي لن يتأخر في اتخاذ القرارات التي تصب لمصلحة المواطن

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء، أصدر أمس الاثنين، بيانًا يحمل تفاصيل جلسات الحوار الوطني التي تنطلق اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 مايو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الحوار الوطني يناقش المحور السياسي يوم الأحد، والاقتصادي يوم الثلاثاء، والمجتمعي في الخميس من كل أسبوع.

ولفت إلى أن «المشاركين في الحوار يمثلون كل الأطياف والجهات السياسية والاجتماعية»، مؤكدًا أن وسائل الإعلام ستكون حاضرة في تلك الجلسات، وتغطيها بالطريقة الملائمة لها.

وذكر أن المجلس أصدر بيانًا لشكر كل الجهات المشاركة في الجلسة الافتتاحية التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي، مضيفًا: «لاحظنا أن عدد الأطراف والجهات المشاركة أكبر مما نتوقع كمجلس أمناء، وكان من الواجب علينا أن نوجه الشكر والتقدير لكل تلك الجهات الحريصة على الحوار».

وأشار إلى أن «تلك الجهود تتكاتف في الفترة المقبلة حول الجلسات، وما يفضي إليه الحوار من مقترحات»، قائلًا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن يتأخر في اتخاذ القرارات اللازمة منها لمصلحة الشعب المصري.

وأوضح أن البيان الثاني أشار إلى أهمية مواصلة لجنة العفو الرئاسي للجهود القانونية، حتى يتسنى للنيابة العامة والجهات القانونية المختصة، الإفراج عن العدد الباقي من المحبوسين احتياطيًا.